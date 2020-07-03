أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 2 يوليو 2020

الخليج 365الخميس 2020/7/2 02:20 م بتوقيت أبوظبي
تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، كما هبطت الأسعار عالميا وبلغ سعر الأوقية 1,770.15 دولار.
وهبط سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية بما يزيد على 2 ريال، ليسجل 213.43 ريال بنحو (56.90 دولار) بحسب متعاملين في السوق.
وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 186.76 ريال بنحو (49.79دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية نحو 160.08 ريال (42.67دولار).
وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية بلغ 1494 ريال بنحو (398.29 دولار).
أسعار الذهب عالميا
تراجع الذهب الخميس عن قرب ذروة 8 أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة ونتائج واعدة لتجارب لقاح كوفيد-19 لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة.
وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ اكتوبر/تشرين الأول 2012 أمس الأربعاء عند 1788.96 دولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1776.80 دولار.
وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "الموقف العام الموالي للنمو في الأسواق هو سبب أننا نشهد القليل من الضغط على الذهب" مضيفا أن تحركات السوق تعكس الشد والجذب بين المخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال التوصل إلى لقاح من المرض وبيانات أمريكية إيجابية.
وتعافى نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو حزيران مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام بينما أظهرت مسوح مماثلة من الصين وألمانيا وفرنسا تعافيا في أنشطة المصانع.
وأدت تلك القراءات الاقتصادية والتفاؤل بشأن لقاح محتمل إلى صعود أسواق الأسهم.
وتترقب الأسواق بيانات التوظيف عن شهر يونيو/حزيران في الولايات المتحدة والتقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الجديدة لاستقراء أدلة عن متانة الاقتصاد الأمريكي مع تسارع حالات كورونا الجديدة في العديد من ولايات الجنوب الأمريكي.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1904.07 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 816.26 دولار وهبطت الفضة 0.2 إلى 17.90 دولار.
أسعار الذهب منخفض التكلفة
شهدت جميع أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق السعودية انخفاضا جماعيا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 124.50 ريال سعودي، وعيار (12) سجل 106.72 ريال.
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