انطلاق البرامج الصيفية في سجون منطقة مكة.. تستهدف 100 شخص

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

انطلقت أمس الخميس بالمراكز التأهيلية التخصصية بمنطقة مكة المكرمة، أولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي تحت شعار “الوعي الذاتي”، حيث تستهدف نحو 100 شخص من نزلاء مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بها.

ويتضمن البرنامج خمس دورات، تهدف إلى تطوير الذات وتحقيق الإيجابية ورفع مستوى القيادة والتخطيط الشخصي في حياة المستفيد، حيث يحصل المتدربون على شهادات تدريبية بعد إتمام البرنامج.

وجاءت أولى الدورات التدريبية أمس الخميس بعنوان “الوعي بالذات”، وعقدت داخل الصالة الثقافية بمركز ثقة، مع الالتزام للبروتوكولات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وبإشراف أستاذ طب الحساسية والمناعة والمشرف العام على مركز الصحة البرفسور الدكتور محمد بن ونيس الربيع، ويستمر لمدة شهر، ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبه، قدم مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شكره وتقديره لجامعة المؤسس على ما تقدمه من شراكة حقيقية وفعّالة على كافة الأصعدة بتقديم الدبلومات النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملين في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى مديرية السجون لتحقيقها.

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