، تحديث "ويندوز 10" يحصل على شكل ومظهر مختلف كليًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليًا لقائمة اختيار "ابدأ".
ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيًا ومن دون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.
ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ" أنظف وأكثر تماسكًا، والخلفية الشفافة جزئيًا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.
كما يقدم التحديث أيضًا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.مايكروسوفت ويندوز 10
تحديث "ويندوز 10" يحصل على شكل ومظهر مختلف كليًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليًا لقائمة اختيار "ابدأ".
ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيًا ومن دون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.
ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ" أنظف وأكثر تماسكًا، والخلفية الشفافة جزئيًا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.
كما يقدم التحديث أيضًا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:37 PM
كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليًا لقائمة اختيار "ابدأ".
ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيًا ومن دون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.
ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ" أنظف وأكثر تماسكًا، والخلفية الشفافة جزئيًا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.
كما يقدم التحديث أيضًا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.
، تحديث "ويندوز 10" يحصل على شكل ومظهر مختلف كليًا ،
المصدر : الخليج 365
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