- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو، مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 ، نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19.
وقالت الوزارة: إن العجز التجاري زاد بنسبة 9.7 بالمائة إلى 54.6 مليار دولار، فيما انحدرت الصادرات 4.4 بالمئة إلى 144.5 مليار دولار، مسجلةً أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009.
وبحسب التقرير، هبطت صادرات السلع 5.8 بالمائة إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.
وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات، لتتراجع إلى 54.5 مليار دولار، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.
وتراجعت الواردات 0.9 بالمائة إلى 199.1 مليار دولار، في أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010.
وانخفضت الصادرات السلعية 0.8 بالمائة إلى 166 مليار دولار، أقل مستوى منذ سبتمبر 2010.فيروس كورونا الجديد
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 12:24 AM
نتيجة انتشار جائحة كورونا
أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو، مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 ، نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19.
وقالت الوزارة: إن العجز التجاري زاد بنسبة 9.7 بالمائة إلى 54.6 مليار دولار، فيما انحدرت الصادرات 4.4 بالمئة إلى 144.5 مليار دولار، مسجلةً أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009.
وبحسب التقرير، هبطت صادرات السلع 5.8 بالمائة إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.
وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات، لتتراجع إلى 54.5 مليار دولار، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.
وتراجعت الواردات 0.9 بالمائة إلى 199.1 مليار دولار، في أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010.
وانخفضت الصادرات السلعية 0.8 بالمائة إلى 166 مليار دولار، أقل مستوى منذ سبتمبر 2010.
، "التجارة الأمريكية": اتساع العجز التجاري الأمريكي وتراجع حاد للصادرات منذ 2009 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة الأمريكية": اتساع العجز التجاري الأمريكي وتراجع حاد للصادرات منذ 2009 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.