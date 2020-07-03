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بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصل اليوم الخميس خمس عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية؛ لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه، كما سيلحق بها خمس أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتغطية كل المواقع التي يستهدفها المصطافون بالمنطقة.
يأتي ذلك حرصًا من أمير الباحة على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين، وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في جميع أرجاء المنطقة.
أمير الباحة
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 12:16 AM
يلحق بها 5 أخرى خلال الأيام المقبلة لتغطية كل مواقع المصطافينبتوجيه من أمير الباحة .. 10 عربات لتغطية خدمات الاتصالات
بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصل اليوم الخميس خمس عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية؛ لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه، كما سيلحق بها خمس أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتغطية كل المواقع التي يستهدفها المصطافون بالمنطقة.
يأتي ذلك حرصًا من أمير الباحة على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين، وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في جميع أرجاء المنطقة.
، بتوجيه من أمير الباحة .. 10 عربات لتغطية خدمات الاتصالات ،
المصدر : الخليج 365
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