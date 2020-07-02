السعودية | شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع القيم والآداب العامة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع القيم والآداب العامة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:19 صباحًا, 3 يوليو 2020 م المناطق _ الرياض صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه وهو ( مواطن في العقد السابع من العمر )، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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