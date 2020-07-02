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النفط يرتفع مدعومًا بتراجع مؤشرات البطالة وانخفاض الخام الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت العقود الآجلة للنفط اليوم ارتفاعًا بأكثر من اثنين بالمئة، مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة الأمريكية، وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكي.
وبلغ سعر تسوية عقود خام (برنت) 43.14 دولار للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 بالمئة.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولار للبرميل، مرتفعةً 83 سنتًا أو 2.1 بالمئة.
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