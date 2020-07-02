- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الراجحي: تمديد المبادرات الحكومية يشمل إيقاف الغرامات والإعفاء الجزئي من المقابل المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الراجحي: تمديد المبادرات الحكومية يشمل إيقاف الغرامات والإعفاء الجزئي من المقابل المالي
استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.
وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:
- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
وقال م. الراجحي إن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، راجيًا من الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل خير.
بأمر الملك سلمان .. تمديد تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك
بأمر الملك سلمان.. تمديد الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم
بأمر الملك سلمان .. تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الراجحي: تمديد المبادرات الحكومية يشمل إيقاف الغرامات والإعفاء الجزئي من المقابل المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.