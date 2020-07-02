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شاهد.. اشتعال مركبة وإصابة شخص بإصابات خطيرة في الباحة

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2020-07-03

شاهد.. اشتعال مركبة وإصابة شخص بإصابات خطيرة في الباحة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أسفر حادث تصادم عن انحراف مركبة وارتطامها واشتعال النار فيها في طلوع رغدان بمنطقة الباحة، نتج عنه إصابة خطيرة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن حادث تصادم مما نتج عنه انحراف لمركبة وارتطامها واشتعال النيران فيها في طلوع رغدان.

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وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند مباشرتهم للحادث اتضح وجود إصابة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم وسحجات وتم التدخل إسعافيًا ونقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

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