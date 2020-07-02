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2020-07-03 شاهد.. اشتعال مركبة وإصابة شخص بإصابات خطيرة في الباحة متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة أسفر حادث تصادم عن انحراف مركبة وارتطامها واشتعال النار فيها في طلوع رغدان بمنطقة الباحة، نتج عنه إصابة خطيرة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن حادث تصادم مما نتج عنه انحراف لمركبة وارتطامها واشتعال النيران فيها في طلوع رغدان. Advertisements وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند مباشرتهم للحادث اتضح وجود إصابة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم وسحجات وتم التدخل إسعافيًا ونقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج. صور.. تصادم كامري وشاحنة يقتل اثنين ويصيب ثالثًا في أبو عريش إصابة شخصين في تصادم مركبة وشاحنة على طريق الساحل الجديد إصابة شخص في حادث تصادم شاحنتين بجدة جديد الأخبار المزيد





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