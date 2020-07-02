، انطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انطلقت اليوم الخميس بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة مكة المكرمة، أولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي تحت شعار "الوعي الذاتي"، حيث يستهدف نحو 100 شخص من نزلاء مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما.
ويتضمن البرنامج خمس دورات، تهدف إلى تطوير الذات وتحقيق الإيجابية ورفع مستوى القيادة والتخطيط الشخصي في حياة المستفيد، حيث يحصل المتدربون على شهادات تدريبية بعد إتمام البرنامج.
وجاءت أولى الدورات التدريبية اليوم بعنوان "الوعي بالذات"، وعقدت داخل الصالة الثقافية بمركز ثقة، مع الالتزام للبروتوكولات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد.
ويأتي البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وبإشراف أستاذ طب الحساسية والمناعة والمشرف العام على مركز الصحة البروفيسور الدكتور محمد بن ونيس الربيع، ويستمر لمدة شهر، ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
من جانبه، قدم مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شكره وتقديره لجامعة المؤسس على ما تقدمه من شراكة حقيقية وفعالة على كافة الأصعدة بتقديم الدبلومات النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملين في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى مديرية السجون لتحقيقها.
سجون مكة
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 11:30 PM
تستهدف نحو 100 نزيل من مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهماانطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة
انطلقت اليوم الخميس بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة مكة المكرمة، أولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي تحت شعار "الوعي الذاتي"، حيث يستهدف نحو 100 شخص من نزلاء مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما.
ويتضمن البرنامج خمس دورات، تهدف إلى تطوير الذات وتحقيق الإيجابية ورفع مستوى القيادة والتخطيط الشخصي في حياة المستفيد، حيث يحصل المتدربون على شهادات تدريبية بعد إتمام البرنامج.
وجاءت أولى الدورات التدريبية اليوم بعنوان "الوعي بالذات"، وعقدت داخل الصالة الثقافية بمركز ثقة، مع الالتزام للبروتوكولات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد.
ويأتي البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وبإشراف أستاذ طب الحساسية والمناعة والمشرف العام على مركز الصحة البروفيسور الدكتور محمد بن ونيس الربيع، ويستمر لمدة شهر، ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
من جانبه، قدم مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شكره وتقديره لجامعة المؤسس على ما تقدمه من شراكة حقيقية وفعالة على كافة الأصعدة بتقديم الدبلومات النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملين في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى مديرية السجون لتحقيقها.
، انطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.