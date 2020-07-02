محمد بن مسعود - الدمام - 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 11:30 PM ابن عدله إلى المرتبة السادسة ابن عدله إلى المرتبة السادسة أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان طلال فهد الشمري قرارًا يقضي بترقية زايد بن عدله للمرتبة السادسة واستمرار تكليفه مديرًا لمكتب رئيس البلدية. الكلمات المفتاحية ، ابن عدله إلى المرتبة السادسة ،

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