- 1/3
- 2/3
- 3/3
لقي ثلاثة شبان مساء اليوم مصرعهم إثر انقلاب مركبتهم من أعلى متنزه خط المزرعة بمحافظة رجال ألمع.
وقالت مصادر مطلعة إن الحادث يرجع إلى عدة أسباب بينها السرعة الزائدة والتهور، إضافة إلى الأمطار التي شهدها المكان، وغياب المطبات والمصدات على طريق المتنزه.
وقال نائب عشيرة أهل الشعبين، وليد بن إبراهيم جابر الزيداني: "لا تكاد تمر فترة من الزمن إلا ونسمع بوفيات من الشباب في هذا المتنزه بسبب التجمعات الكبيرة في هذا الموقع والسرعة والتفحيط ووعورة المكان"، مطالبًا بتضافر الجهود ووضع الحلول من عدة جهات لحل هذه الإشكالية.
وأكد أنه على الرغم من جهود الجهات الحكومية الواضحة إلا أنه يناشد المسؤولين بإيجاد حل جذري لذلك الطريق، وإيقاف نزيف دماء الأبرياء.
وأبدى عددٌ من المواطنين تساؤلهم عن سبب إزالة البلدية للمطبات الصناعية التي كانت بالموقع، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من السرعة والتهور، مطالبين بسرعة إعادتها للحد من تلك الحوادث القاتلة.حادث انقلاب رجال ألمع
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 11:24 PM
"الزيداني" لـ"الخليج 365": التهور والسرعة وغياب المطبات والمصدات وراء تكرر الحوادث
لقي ثلاثة شبان مساء اليوم مصرعهم إثر انقلاب مركبتهم من أعلى متنزه خط المزرعة بمحافظة رجال ألمع.
وقالت مصادر مطلعة إن الحادث يرجع إلى عدة أسباب بينها السرعة الزائدة والتهور، إضافة إلى الأمطار التي شهدها المكان، وغياب المطبات والمصدات على طريق المتنزه.
وقال نائب عشيرة أهل الشعبين، وليد بن إبراهيم جابر الزيداني: "لا تكاد تمر فترة من الزمن إلا ونسمع بوفيات من الشباب في هذا المتنزه بسبب التجمعات الكبيرة في هذا الموقع والسرعة والتفحيط ووعورة المكان"، مطالبًا بتضافر الجهود ووضع الحلول من عدة جهات لحل هذه الإشكالية.
وأكد أنه على الرغم من جهود الجهات الحكومية الواضحة إلا أنه يناشد المسؤولين بإيجاد حل جذري لذلك الطريق، وإيقاف نزيف دماء الأبرياء.
وأبدى عددٌ من المواطنين تساؤلهم عن سبب إزالة البلدية للمطبات الصناعية التي كانت بالموقع، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من السرعة والتهور، مطالبين بسرعة إعادتها للحد من تلك الحوادث القاتلة.
، وفاة 3 شبان سقطت مركبتهم من أعلى "متنزه خط المزرعة" برجال ألمع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 شبان سقطت مركبتهم من أعلى "متنزه خط المزرعة" برجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.