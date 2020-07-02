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الهلال يواصل تدريباته.. و"رازفان" يركز على الجانبين اللياقي والفني

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه المعتاد؛ يركز على الجانبين اللياقي والفني، قسم خلاله مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين.

وأجرت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، وطبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الجمعة؛ وذلك في مقر النادي.الهلال

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 11:30 PM

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الهلال يواصل تدريباته.. و"رازفان" يركز على الجانبين اللياقي والفني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه المعتاد؛ يركز على الجانبين اللياقي والفني، قسم خلاله مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين.

وأجرت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، وطبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الجمعة؛ وذلك في مقر النادي.

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المصدر : الخليج 365

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