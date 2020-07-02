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محمد بن مسعود - الدمام - أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه المعتاد؛ يركز على الجانبين اللياقي والفني، قسم خلاله مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين.
وأجرت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، وطبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.
ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الجمعة؛ وذلك في مقر النادي.الهلال
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 11:30 PM
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه المعتاد؛ يركز على الجانبين اللياقي والفني، قسم خلاله مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين.
وأجرت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، وطبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.
ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الجمعة؛ وذلك في مقر النادي.
، الهلال يواصل تدريباته.. و"رازفان" يركز على الجانبين اللياقي والفني ،
المصدر : الخليج 365
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