شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير الباحة.. 5 عربات متنقلة لدعم شبكات الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، وصلت اليوم خمس عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية، وذلك لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه بالمنطقة .

كما سيصل خلال الأيام القليلة القادمة خمس عربات أخرى لتغطية المواقع التي يستهدفها المصطافون في مدينة الباحة ومحافظاتها.

يأتي ذلك حرصاً من سموه على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في أرجاء المنطقة كافة.