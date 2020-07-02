القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية والباحة الأقل

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، وحماية البيئة أن القيصومة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 درجة مئوية، تليها الدمام ووادي الدواسر بـ 45 درجة مئوية.

بينما سجلت الباحة أقل درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، كما سجلت محافظة الوجه وأبها 31 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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