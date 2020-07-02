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#وظائف إدارية وفنية شاغرة في معهد خدمات البترول
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.
تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول
وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التدقيق الداخلي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، تقنية المعلومات).
– مرشد طلابي (عدد وظيفتين/ الخفجي): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– فني رافعة/ معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ الدمام): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف معهد خدمات البترول
وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).جديد الأخبار
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