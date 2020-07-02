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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الأكاديمي بجامعة بيشة أحمد بن معيض القرني المبتعث إلى جامعة أم القرى على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي على نفقة الجامعة في تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية.
وكانت الرسالة قد جاءت تحت عنوان: "فاعلية إستراتيجية القراءة من أجل المعنى لتنمية مهارات التَّدَبُّر ومستوى الوعي بالقضايا المعاصرة في ضوء مدلولات الآيات القرآنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط في مقرر التفسير بمدينة جدة".
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 10:47 PM
حصل الأكاديمي بجامعة بيشة أحمد بن معيض القرني المبتعث إلى جامعة أم القرى على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي على نفقة الجامعة في تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية.
وكانت الرسالة قد جاءت تحت عنوان: "فاعلية إستراتيجية القراءة من أجل المعنى لتنمية مهارات التَّدَبُّر ومستوى الوعي بالقضايا المعاصرة في ضوء مدلولات الآيات القرآنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط في مقرر التفسير بمدينة جدة".
، "القرني" يحصد الدكتوراه من جامعة أم القرى ،
المصدر : الخليج 365
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