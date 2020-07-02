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كشف الأمير فيصل بن تركي عن موقفه تجاه الأزمة الصحية التي يمر بها لاعب النصر السابق خالد الزيلعي وذلك في رده على أحد متابعيه الذي طلب منه علاج اللاعب من المرض الذي ألمّ به.
وطلب أحد المغردين من الرئيس السابق لنادي النصر التكفل بعلاج اللاعب حيث قال: "أبو تركي تكفى تكفل بعلاج خالد الزيلعي" قبل أن يرد عليه الأمير النصراوي بالقول :"يا غالي خالد بحول الله في أيدٍ أمينة وهو من أبنائي بس موب لازم أذكر تواصلي معه واهتمامي بحالته في وسائل التواصل الاجتماعي شاكر اهتمامكم".
وكان مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهًا بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
وكان لاعب العين (حاليًا) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).النصر
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 10:50 PM
مدينة سلطان للخدمات الإنسانية محطة علاج اللاعب القادمة
كشف الأمير فيصل بن تركي عن موقفه تجاه الأزمة الصحية التي يمر بها لاعب النصر السابق خالد الزيلعي وذلك في رده على أحد متابعيه الذي طلب منه علاج اللاعب من المرض الذي ألمّ به.
وطلب أحد المغردين من الرئيس السابق لنادي النصر التكفل بعلاج اللاعب حيث قال: "أبو تركي تكفى تكفل بعلاج خالد الزيلعي" قبل أن يرد عليه الأمير النصراوي بالقول :"يا غالي خالد بحول الله في أيدٍ أمينة وهو من أبنائي بس موب لازم أذكر تواصلي معه واهتمامي بحالته في وسائل التواصل الاجتماعي شاكر اهتمامكم".
وكان مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهًا بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
وكان لاعب العين (حاليًا) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).
، كيف ردّ رئيس "النصر" السابق على متابع طلب منه علاج "خالد الزيلعي"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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