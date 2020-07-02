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محمد بن مسعود - الدمام - نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.
ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".
وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".وزارة الرياضة
وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.
ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".
وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:26 PM
نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.
ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".
وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".
، وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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