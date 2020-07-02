، اتحاد الإعلام الرياضي يشارك في المؤتمر الدولي للصحافة الرياضية ،

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شارك الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الخميس الموافق الثاني من يوليو 2020م في المؤتمر الدولي الإلكتروني الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بحضور 800 إعلامي من 142 دولة من القارات الخمس احتفالاً باليوم العالمي للصحفيين الرياضيين والذكرى 96 لرابطة الصحافة الرياضية الدولية، تحت عنوان “تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على الصحفيين ومستقبلهم".
وقدم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي خلال كلمته في المؤتمر تهنئته لجميع الصحفيين في كافة أنحاء العالم كما اقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلاميين الرياضيين حول العالم خاصة المتضررين من جائحة كورونا المستجد COVID-19.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تأسس في باريس في الثاني من يوليو من العام 1924 ويضم حالياً 9500 عضو من جميع أنحاء العالم والذي أسس لتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء في تعزيز الصداقة والمصالح المشتركة بين الصحفيين الرياضيين في جميع الدول وضمان أفضل ظروف عمل ممكنة للأعضاء.
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي
اتحاد الإعلام الرياضي يشارك في المؤتمر الدولي للصحافة الرياضيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
شارك الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الخميس الموافق الثاني من يوليو 2020م في المؤتمر الدولي الإلكتروني الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بحضور 800 إعلامي من 142 دولة من القارات الخمس احتفالاً باليوم العالمي للصحفيين الرياضيين والذكرى 96 لرابطة الصحافة الرياضية الدولية، تحت عنوان “تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على الصحفيين ومستقبلهم".
وقدم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي خلال كلمته في المؤتمر تهنئته لجميع الصحفيين في كافة أنحاء العالم كما اقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلاميين الرياضيين حول العالم خاصة المتضررين من جائحة كورونا المستجد COVID-19.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تأسس في باريس في الثاني من يوليو من العام 1924 ويضم حالياً 9500 عضو من جميع أنحاء العالم والذي أسس لتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء في تعزيز الصداقة والمصالح المشتركة بين الصحفيين الرياضيين في جميع الدول وضمان أفضل ظروف عمل ممكنة للأعضاء.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:19 PM
بحضور 800 إعلامي مثلوا 142 دولة حول العالم
شارك الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الخميس الموافق الثاني من يوليو 2020م في المؤتمر الدولي الإلكتروني الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بحضور 800 إعلامي من 142 دولة من القارات الخمس احتفالاً باليوم العالمي للصحفيين الرياضيين والذكرى 96 لرابطة الصحافة الرياضية الدولية، تحت عنوان “تأثيرات فيروس كورونا Covid-19 على الصحفيين ومستقبلهم".
وقدم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي خلال كلمته في المؤتمر تهنئته لجميع الصحفيين في كافة أنحاء العالم كما اقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلاميين الرياضيين حول العالم خاصة المتضررين من جائحة كورونا المستجد COVID-19.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تأسس في باريس في الثاني من يوليو من العام 1924 ويضم حالياً 9500 عضو من جميع أنحاء العالم والذي أسس لتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء في تعزيز الصداقة والمصالح المشتركة بين الصحفيين الرياضيين في جميع الدول وضمان أفضل ظروف عمل ممكنة للأعضاء.
، اتحاد الإعلام الرياضي يشارك في المؤتمر الدولي للصحافة الرياضية ،
المصدر : الخليج 365
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