شاهد.. غادة عويس مذيعة الجزيرة تخرج عن طورها وتصف عدد من الحكام العرب بـ"الزبالة".. لن تصدق من هم؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٧ مساءً (أخبار الخليج 365)

شنت غادة عويس مذيعة الحزيرة هجوما شرسا على عد من الحكام العرب واصفة إياها بأوصاف قاسية وردًا على تقرير يكشف عن المنظومة التي يعمل بها الذباب الإلكتروني في عدة دول خليجية مثل السعودية والبحرين والإمارات ، قالت غادة: اصبح الكل يعرف اسلوب هذه الأنظمة في التضليل والدعاية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.ستنتهي حملاتهم اليائسة بعد ثبوت عدم جدواها لكن التاريخ سيسجل نتانة من قاد هذه الحملات وحقارته وستتعرف الأجيال المقبلة على حكام لم ينجزوا سوى مزارع الذباب ولم يطوّروا سوى التخلف ولم يشجعوا سوى البذاءة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. فيديو فاضح يعرض "هيفاء وهبي" لانتقادات لاذعة سبع فنانين أثاروا الجدل برأيهم في “المشاهد الجريئة” منهم عادل إمام.. شاهد! صديقة كرستيانو تخطف الأنظار بظهور جديد (شاهد) مذيعة عربية تتعرض لهجوم عنيف بسبب تيشيرت يحمل شعار الشواذ (صور) إبنة فنان مشهور تدلي بإعترافات صادمة عن علاقتها الجنسية ومضايقة والدها لها والتحرش بها وهي في سن الطفولة .. شاهد المذيعة "غادة عويس": هذا الشخص لابد من إعدامه ليكون عبرة لكل الكائنات (صورة) Advertisements بجملة قاتلة.. "فيصل القاسم" يعلق على اغتصاب الطفل السوري.. شاهد! مرزوقة عن فيديو هند القحطاني وبنتها: ما فكرت بطريقة جنسية.. ظلمتوني! "شمس الكويتية" تعترف: لا زلت أمارس هذا الأمر مع زوجي رغم طلاقنا! ما الذي يحدث.. فنانة عربية شهيرة تتحدى جمهورها بصور عارية وإيحاءات جنسية.. والمفاجأة تعمدها إظهار هذه المنطقة الحساسة بصورة منفردة وبشكل أوضح.. شاهد! عاجل من جديد.. صورة مسربة للمذيعة "غادة عويس" على أحضان هذا الرجل.. شاهد! صادم.. فنانة عربية تطلب رأي الجمهور في "مؤخرتها" (صور فاضحة) شاهد.. "نسرين طافش" بلباس المسبح وصور عارية تنشر لأول مرة عاجل.. قناة العربية تفاجئ قبل قليل جمهور "رجاء الجداوي" بخبر حزين وصادم.. شاهد! عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وأضافت: بصراحة لا ألوم الذباب ومستواه المنحط الناتج عن بيئة رجعية أراد لها النظام الحاكم ان تبقى متخلفة ليسهل السيطرة عليها ولكم في التعليقات التي ترفع صور مبس دليل على كلامي.انما ألوم من عاش بظل انفتاح ثقافي وحريات مكفولة بالدستور اللبناني وحقوق انتخابية وتجارب سياسية ولم يتعلم شيئا!عيب. وتابعت: لذلك مهاجمة اللبنانيين لبعضهم على وسائل التواصل معيبة جدا.وسواء أكنت مع هذا الفريق او ذاك فمن حقك ان تعبر عن رأيك لكن لا يليق باللبناني ان ينزلق الى لغة لا تشبه حضارته وتاريخه الضارب وشعراءه وكتّابه ومثقّفيه.ولا يليق به استخدام الشتم والتخوين بدل الحجة خاصة في مرحلة صعبة كهذه.

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