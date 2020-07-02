الحصيني: اشتداد الحر ورياح السموم لمدة 26 يومًا بدءًا من غد الجمعة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة تشهد غدًا الجمعة، بداية «الجوزاء»؛ حيث رياح السموم وجمرة القيظ، ومدتها 26 يومًا.

وأوضح الحصيني أنه في تلك الفترة ‏تظهر «الهقعة» و«الهنعة»، ومدة كل منهما 13 يومًا، مشيرًا إلى أنه «تكثر في الجوزاء رياح السموم ‏وجمرة القيظ؛ حيث يصل الحر إلى أشُده، وفيها ‏تبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض».

وأضاف الحصيني أنه «خلال هذه الفترة، يتوافر الرطب بشكل ظاهر، وتُزرع فيها بعض أنواع الخضار، كالقرع والكوسة والخيار، كما تختلف مواعيد الشروق والغروب؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل».

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ودلل الحصيني على هذه الفترة من الصيف بقول العرب: «إذا طلعت الجوزاء، توقدت المعزاء، وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء».

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