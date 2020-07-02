النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة بألفاظ نابية

أمرت النيابة العامة بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة، بعد توثيق إساءته من خلال مركز الرصد النيابي.

ووفق مصدر مسؤول بالنيابة العامة، تم رصد مواطن يقوم بإنتاج محتوى معلوماتي عبر احدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر به إساءة مباشرة إلى المرأه بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم المرأة وتمكينها في المجتمع.

وبموجب المادتين « ١٥ ، ١٧ » من نظام الإجراءات الجزائية، وحسب مقتضيات المصلحة صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيئ، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته للجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وجددت النيابة العامة التأكيد على أنها تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وشددت على أنها تتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي. .