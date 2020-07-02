«الجوازات» تحدد 3 آليات لاسترداد الأرصدة المالية المتبقية لديها

حلًا لمشكلة أحد المستفيدين..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، آلية الحصول على المبالغ «الأرصدة» المتبقية لديها، وذلك عبر 3 تطبيقات.
جاء ذلك في رد المديرية على سؤال يقول: «الوالدة لها رصيد متبقي من الجوازات.. حاولت استرد المبلغ عن طريق البنك أكثر من مرة وما قبل.. ماذا أفعل؟».
وقالت المديرية العامة للجوازات: للإفادة يرجى التواصل مع خدمة الاستعلام، واسترداد المدفوعات الحكومية بمركز الاتصال الموحد لوزارة المالية، عبر الرقم الموحد (19990)، أو البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر حسابهم بمنصة «تويتر».
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