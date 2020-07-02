«النقل» تحذر من عادة خطرة أثناء القيادة وتوجه نصيحة إلى السائقين

ينتج عنها حوادث خطيرة
حذرت وزارة النقل من عادة «التكيف الحركي» أثناء القيادة، لا سيما على الطريق الطويلة المستقيمة.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، أن إطالة النظر إلى الطرق الطويلة المستقيمة قد تسبب للسائق حالة من التكيف الحركي وتصل إلى الخمول المؤقت؛ ما قد ينتج عنها حوادث خطيرة.
ونصحت الوزارة السائقين بالحرص على التوقف جانبًا بين الحين والآخر وتجديد انتباهك ونشاطك لتفادي الحوادث.
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