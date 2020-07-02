بالفيديو.. «الصحة» تكشف خطورة فيروس كورونا على الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

مرضى القلب والجهاز التنفسي ضمن القائمة
أكد رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة الدكتور محمد بن يحيى الحربي، اليوم الخميس، أن إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد قليلة، ومن أصيب منهم شفي حتى إن كان يعاني أمراضًا مزمنة.
وأضاف «الحربي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا؛ أن الأطفال محميون؛ حيث لديهم جهاز مناعي قوي ضد الفيروس، مشيرًا إلى أن الأطفال المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض الكلى المزمنة، والمصابين بأمراض عصبية كالصرع، ومن لديهم نقص بالمناعة؛ معرضون للمضاعفات أكثر من غيرهم، مطالبًا بتطبيق الاحترازات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا مع الأطفال.
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