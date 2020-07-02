شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 360 ألف حبة كبتاجون في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المقدم القريني أنه تم رصد شخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادمين من الأراضي الأردنية أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليهما وتم العثور على (3) أكياس وبداخلها (360000) ثلاث مئة وستون ألف حبة من الحبوب المخدرة (كبتاجون)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى الجهة ذات الاختصاص .
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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