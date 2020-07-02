شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 360 ألف حبة كبتاجون في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، بتوفيق الله تعالى، عن إحباط محاولة تهريب ما مجموعه ثلاثمائة وستون ألف حبة من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) في منطقة تبوك، وتم القبض على المتورطَين فيها وهما شخصان من الجنسية الأردنية، وذلك بعد رصد تجاوزهما حدود المملكة.

وأوضح المقدم القريني أنه تم رصد شخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادمين من الأراضي الأردنية أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليهما وتم العثور على (3) أكياس وبداخلها (360000) ثلاث مئة وستون ألف حبة من الحبوب المخدرة (كبتاجون)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى الجهة ذات الاختصاص .

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.