ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم رقمًا قياسيًا لعدد حالات الإصابة بكوفيد 19، حيث أظهرت الإحصاءات أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لتسجل أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو بنسبة 168 في المئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، فيما قفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو إلى 15 في المئة.

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وبناءً على هذه الإحصائيات، أغلقت الولاية الأندية وبعض الشواطئ، لكن حاكم الولاية رون ديسانتس رفض فرض أغطية الوجه (الكمامات) في الأماكن العامة، ورفض كذلك إعادة فرض العزل العام.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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