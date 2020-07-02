حساب المواطن يوضح خطوات إضافة الأبناء للاستفادة من الدعم

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد استفسر بشأن تسجيل الأبناء غير المستقلين في حساب متابعات الخليج 365.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائيًا.

طريقة إضافة الأبناء في حساب متابعات الخليج 365

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الابن عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

يذكر أن برنامج “حساب متابعات الخليج 365”، أعلن اليوم الأربعاء، عن صدور “نتائج الأهلية” للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في “تويتر”: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

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وكانت الدفعة السابقة الـ31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر يونيو الماضي.

تفاصيل دعم دفعة يونيو

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، قد أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.

وبين القحطاني أنه تم مؤخرًا الربط إلكترونيًا مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقًا.

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