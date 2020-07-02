السعودية | السعودية تعيش لهيب الصيف.. وعسير تشهد هطول أمطار وبرد

شكرا لقرائتكم السعودية تعيش لهيب الصيف.. وعسير تشهد هطول أمطار وبرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما تشهد معظم مناطق السعودية درجات حرارة مرتفعة، تعيش عسير أجواء شتوية باردة، بعد هطول الأمطار والبرد على مواقع متفرقة من المنطقة اليوم الخميس، ما أدى إلى انتعاش معظم محافظاتها بالخضرة.

ورصدت عدسة المصور فايع الألمعي حبات البرد في سودة عسير.

من جهته، توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، من خفيفة لشبه غزيرة، على عدة مناطق في جنوب غرب السعودية.

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وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر" أنه يتوقع لليوم الخميس ولليلة الجمعة "أمطارا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد مع رياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والربع الخالي وسلطنة عمان والإمارات واليمن، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي والربع الخالي".

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ازدياد فرصة هطول أمطار رعدية على 5 مناطق في المملكة يومي الجمعة والسبت.

وتوقعت أن تهطل الأمطار على مناطق الرياض ونجران وعسير والباحة وجازان. وستكون الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة. وأشارت إلى وجود أكثر من 33 محافظة في هذه المناطق يزداد فيها هطول الأمطار في هذه الأيام.