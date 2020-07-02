أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 2 يوليو 2020 08:22 مساءً - ‏7 ساعات مضت أخبار السعودية 444 زيارة

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بعدد من الإجراءات للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

ونص الأمر السامي على تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على “دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات”. وجاءت هذه الخطوة للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه المبادرات كالآتي: دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند). إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي. التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة. تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار. تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا. الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.