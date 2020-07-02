- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حطمت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم (الخميس)، الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء، بحسب إحصاء لـ"رويترز".
وتجاوز العدد اليومي للإصابات في فلوريدا التي يقطنها 21 مليون نسمة، نظيره في أي بلد أوروبي خلال ذروة تفشي الوباء.
وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية، ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل (نيسان).
وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو (حزيران)، بنسبة 168 بالمئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو (أيار) إلى 15 بالمئة.فيروس كورونا الجديد
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 08:57 PM
معدلها تجاوز نظيره في أي بلد أوروبي أثناء ذروة التفشي
حطمت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم (الخميس)، الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء، بحسب إحصاء لـ"رويترز".
وتجاوز العدد اليومي للإصابات في فلوريدا التي يقطنها 21 مليون نسمة، نظيره في أي بلد أوروبي خلال ذروة تفشي الوباء.
وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية، ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل (نيسان).
وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو (حزيران)، بنسبة 168 بالمئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو (أيار) إلى 15 بالمئة.
، أكثر من 10 آلاف حالة.. فلوريدا تحطم الأرقام القياسية في الإصابات اليومية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 10 آلاف حالة.. فلوريدا تحطم الأرقام القياسية في الإصابات اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.