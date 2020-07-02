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زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية

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محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد تقارير بعد عن الأضرار

سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".هزة أرضية زلزال

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 08:55 PM

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لم ترد تقارير بعد عن الأضرار

زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".

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، زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية ،
المصدر : الخليج 365

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