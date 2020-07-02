، تراجع البطالة الأمريكية يرفع أسعار النفط ،

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعدما أظهرت البيانات تراجعًا في البطالة الأمريكية وانخفاضًا حادًّا في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود.
وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 4.8 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، وهو ما فاق التوقعات؛ وفقاً لـ"رويترز".
وبحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 78 سنتًا بما يعادل 1.86 بالمئة لتصل إلى 42.81 دولارًا للبرميل، بعد صعودها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66 بالمئة مسجلة 40.48 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة يوم الأربعاء.
تراجع البطالة الأمريكية يرفع أسعار النفطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعدما أظهرت البيانات تراجعًا في البطالة الأمريكية وانخفاضًا حادًّا في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود.
وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 4.8 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، وهو ما فاق التوقعات؛ وفقاً لـ"رويترز".
وبحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 78 سنتًا بما يعادل 1.86 بالمئة لتصل إلى 42.81 دولارًا للبرميل، بعد صعودها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66 بالمئة مسجلة 40.48 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة يوم الأربعاء.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
07:13 PM
خام برنت وصل لـ42.81 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعدما أظهرت البيانات تراجعًا في البطالة الأمريكية وانخفاضًا حادًّا في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود.
وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 4.8 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، وهو ما فاق التوقعات؛ وفقاً لـ"رويترز".
وبحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 78 سنتًا بما يعادل 1.86 بالمئة لتصل إلى 42.81 دولارًا للبرميل، بعد صعودها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66 بالمئة مسجلة 40.48 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة يوم الأربعاء.
، تراجع البطالة الأمريكية يرفع أسعار النفط ،
المصدر : الخليج 365
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