افتتاح دورة إذكاء القرائح بأحكام الجوائح

وأشار، وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي إلى أن الرئيس العام تطرق إلى الأثر الإيجابي في قرارات تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن تلك القرارات تتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، وتنبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين.
واختتم المقوشي أن هذه الدورات تأتي انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية، وأن يكون منبراً لنشر هدايات هذا الدين، وتوجيهاً وإرشاداً للمسلمين.
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