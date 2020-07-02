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افتتاح دورة إذكاء القرائح بأحكام الجوائح

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افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، الدورة العلمية الصيفية عن بعد (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح)، والتي ستستمر حتى 18 ذي القعدة المقبل تحت إشراف وتنظيم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، بمحاضرة ألقاها عن بعد بعنوان (جهود المملكة العربية في التصدي لجائحة )، بين فيها أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في التصدي لجائحة كورونا تضمنت قرارات استباقية، وتدابير احترازية، وإجراءات وقائية صارمة؛ لمواجهة الوباء والحدّ من تفشيه، منوهاً إلى تضافر جميع القطاعات الحكومية والأمنية في اتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة.

وأشار، وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي إلى أن الرئيس العام تطرق إلى الأثر الإيجابي في قرارات تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن تلك القرارات تتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، وتنبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم المقوشي أن هذه الدورات تأتي انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية، وأن يكون منبراً لنشر هدايات هذا الدين، وتوجيهاً وإرشاداً للمسلمين.


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