10 آلاف رسالة من هدية للعمالة غير الناطقة بالعربية

نظمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حملة توعوية لتوعية العمال غير الناطقين باللغة العربية بلغاتهم عن الاحترازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، وذلك ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجمتع واعي" لتوعية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

وأوضح المدير العام للجمعية منصور العامر هذه الحملة هدفت للوصول إلى توعية 10,000 عامل من المقيمين بمكة المكرمة بـ10 لغات هي: "العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنغالية، والتغالوغ، والباشتو، والإندونيسية، والنيبالية، والسواحلية" بهدف وصول المعلومة إليهم، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مبيناً أن حملة الجمعية شملت "تقديم منشورات توعوية مطبوعة، ووضع ملصقات على أبواب المحلات التجارية، وتوزيع الكمامات الطبية، وتوزيع الهدايا الإبداعية بهدف تخفيف حرارة الجو عليهم".

أضاف أن الجمعية أطلقت فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة معها في الحملة، وشارك فيها عدد من شباب دوت الخليج لتقديم هذه الخدمة للعمالة الوافدة لمدة 7 أيام في ميادين مكة المكرمة.