وأوضح المدير العام للجمعية منصور العامر هذه الحملة هدفت للوصول إلى توعية 10,000 عامل من المقيمين بمكة المكرمة بـ10 لغات هي: "العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنغالية، والتغالوغ، والباشتو، والإندونيسية، والنيبالية، والسواحلية" بهدف وصول المعلومة إليهم، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مبيناً أن حملة الجمعية شملت "تقديم منشورات توعوية مطبوعة، ووضع ملصقات على أبواب المحلات التجارية، وتوزيع الكمامات الطبية، وتوزيع الهدايا الإبداعية بهدف تخفيف حرارة الجو عليهم".
أضاف أن الجمعية أطلقت فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة معها في الحملة، وشارك فيها عدد من شباب دوت الخليج لتقديم هذه الخدمة للعمالة الوافدة لمدة 7 أيام في ميادين مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف رسالة من هدية للعمالة غير الناطقة بالعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.