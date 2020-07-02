تسمية شارع في حبونا باسم الشهيد مرزوق آل صليع

أطلقت أمانة منطقة نجران اسم شهيد الدين ثم دوت الخليج مرزوق بن سعيد دكام آل صليع، رحمه الله، على أحد شوارع محافظة حبونا في بادرة وطنية فريدة تخلد أسماء أبطال دوت الخليج وبادرة وفاء تجاههم.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أن الأمانة تستشعر الدور البطولي والمهم الذي قدمه شهداء الدين ثم دوت الخليج لأمن وسلامة الدين العظيم والوطن الغالي ومواطنيه، وأكد أن أمانة نجران منحت تسمية الشارع باسم شهيد الواجب أولوية قصوى إنفاذاً للأمر السامي الكريم من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز موضحاً أن الأمانة أنهت أعمال اعتماد تسمية الشارع.

أضاف رئيس بلدية حبونا صالح حسن آل عمر أن تحديد موقع الشارع روعي فيه أن يكون بالقرب من مقر سكن شهيد الواجب، حيث تم اختيار شارع بمخطط المنتشر طوله 1393 متراً، بجانب منزل والد الشهيد، مؤكدا أن المبادرة بإطلاق اسم الشهيد آل صليع ـ الذي استشهد في الحد الجنوبي ـ على الشارع تأتي في ظل اهتمام واعتزاز القيادة بشهداء دوت الخليج وتخليد ذكراهم.

يذكر أن الشهيد مرزوق آل صليع، من منسوبي حرس الحدود، برتبة عريف، وقد استشهد في الحد الجنوبي وهو يذود عن دوت الخليج في 20 من شوال 1437هـ، وهو أحد أبناء محافظة حبونا، ووري جثمانه فيها.

وعبّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه، بما قدّمه ابنه من تضحية وهو يدافع عن دينه ووطنه ومقدساته، مثمّناً دور القيادة الرشيدة وما تُقَدمه لأسر الشهداء على كل الأصعدة.

وقدّم شقيق الشهيد، سالم، شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ومسؤولي أمانة نجران وبلدية حبونا على هذه البادرة التي عدّها وسام تشريف لشقيقه الذي كان بطلاً في ميدان الشرف والعزة والكرامة من أجل الدين والوطن.