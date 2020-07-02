بعضوية 13 امرأة.. مجلس سعودي جديد لحقوق الإنسان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات، وتعيين 13 امرأة في المجلس بما يمثل نصف عدد الأعضاء.



وأكد رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وقال العواد إن تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات.