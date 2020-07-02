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وفاة زوجة الإعلامي حسين مشيخي بجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الزميل الإعلامي حسين مشيخي، مساء اليوم الخميس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث وافتها المنية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان.
والفقيدة شقيقة كل من: مسدف بن محسن زعقان- أحد منسوبي القوات البحرية بمنطقة جازان، ورجل الأعمال عادل بن محسن زعقان، وعلي بن محسن زعقان.
“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وفضله، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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