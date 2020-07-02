وفاة زوجة الإعلامي حسين مشيخي بجازان

2020-07-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الزميل الإعلامي حسين مشيخي، مساء اليوم الخميس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث وافتها المنية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان.

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والفقيدة شقيقة كل من: مسدف بن محسن زعقان- أحد منسوبي القوات البحرية بمنطقة جازان، ورجل الأعمال عادل بن محسن زعقان، وعلي بن محسن زعقان.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وفضله، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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