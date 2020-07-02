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44 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان وتعافي 75
إجمالي الإصابات 2492 تعافى منهم 1888
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 44 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 9 إصابات، وصامطة 9 إصابات، وبيش 6 إصابات، وأحد المسارحة 6 إصابات، والعارضة 3 إصابات، والعيدابي 3 إصابات، والموسم 3 إصابات، وصبيا إصابة واحدة، وأبو عريش إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، والدائر إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 75 حالة شفاء، وحالة وفاة في جازان.
إجمالي حالات كورونا في جازان
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2492 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1888 حالة، وبلغ عدد الوفيات 31 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 573 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3383 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 197608 إصابات، وبلغ عدد حالات التعافي 137669 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1752 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 58187 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2287 حالة.
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