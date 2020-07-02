محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53708 سجلت العراق 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 53708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2160 حالة, فيما سجلت 1645 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 27912 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات اليوم 23636, منهم 326 حالة في العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 06:46 PM Advertisements ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53708 العراق: تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق: تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت العراق 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 53708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2160 حالة, فيما سجلت 1645 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 27912 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات اليوم 23636, منهم 326 حالة في العناية المركزة. الكلمات المفتاحية ، العراق: تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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