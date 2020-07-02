محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 78 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.

وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج. فيروس كورونا الجديد 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 06:30 PM Advertisements سجلت 78 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.

وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج. الكلمات المفتاحية ، باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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