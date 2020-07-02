، الصين تطالب حكومات الأقاليم بزيادة فحوص "كورونا" لمواجهة تفشٍّ محتمل ،

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طالبت السلطات الصحية في الصين، اليوم (الخميس)، الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية بزيادة الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس كورونا استعدادًا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفشٍّ محتملة.
وشدّدت لجنة الصحة الوطنية في توجيهات على موقعها الإلكتروني، على أنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت التوجيهات أن نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال ست ساعات، للمرضى في مستشفيات الحميات.فيروس كورونا الجديد
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 06:14 PM
شدّدت على وضع خطط طوارئالصين تطالب حكومات الأقاليم بزيادة فحوص "كورونا" لمواجهة تفشٍّ محتمل
طالبت السلطات الصحية في الصين، اليوم (الخميس)، الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية بزيادة الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس كورونا استعدادًا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفشٍّ محتملة.
وشدّدت لجنة الصحة الوطنية في توجيهات على موقعها الإلكتروني، على أنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت التوجيهات أن نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال ست ساعات، للمرضى في مستشفيات الحميات.
، الصين تطالب حكومات الأقاليم بزيادة فحوص "كورونا" لمواجهة تفشٍّ محتمل ،
المصدر : الخليج 365
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