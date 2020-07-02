بالأرقام.. قائمة حالات التعافي الجديدة من كورونا ومكة تتصدر

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 4909 حالات في المملكة؛ حيث تصدَّرت مكة المكرمة أعلى نسب الشفاء بـ1403 حالات، تلتها جدة بـ434 حالة، ثم الهفوف بـ430 حالة.

فيما تم تسجيل 306 حالات في الرياض، 267 في الخبر، 262 خميس مشيط، 221 المبرز، 181 المدينة المنورة، 181 الطائف، 167 في الدمام، 138 في الظهران، 122 نجران، 106 في أبها، 51 حفر الباطن، 47 في القطيف، 38 في وادي الدواسر، 29 في الجبيل، 28 في جازان، 27 في محايل، 25 في قرية العليا، 21 أحد رفيدة.

وسجلت كل من (خليص، شرورة، النماص) 19 حالة، 17 في بريدة والجفر، 13 في رنية، 12 حالة في (بارق وتبوك وينبع)، 1 الباحة، 10 في المضة، 8 حالات في (رفائع الجمش، صفوى، العيون، بيش، القنفذة) و7 في (يدمة، صامطة، رماح، ساجر، 6 في (الطوال، أبوعريش، سراة عبيدة، عنيزة، بللسمر)، 5 حالات في (الحرجة، العيدابي، العارضة، مهد الذهب، المجاردة، البكيرية، النعيرية، الخرج، راس تنورة).

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فيما سجلت (فرسان، عريعرة، الرويضة، حبونا، سبت العلاية، القيصومة، ظهران الجنوب، الخفجي، وثيلان) 4 حالات، 3 في (سكاكا، عيون الجواء، قلوة، بلجرشي، شقراء، أم الدوم)، وحالتين في كل من (الأسياح، بدر الجنوب، بيشة، رابغ، الرس، نمرة، قيا، الخرمة، رياض الخبراء، الحناكية، المويه، ثادق، تمير، المذنب، رجال المع، الحرث، أضم، السحن، القريع) وحالة واحدة في (خباش، الدائر، القوارة، تنومة، ثار، الدرب، المجمعة، وادي بن هشبل، الدوادمي، القحمة، المندق).

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الخميس، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 197608، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 137669، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1752 حالة، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة، و4909 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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