الجبير والسفير السويسري بالمملكة يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الخميس، سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة أندريه شالر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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