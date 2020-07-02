«الصحة» تسجل أكبر فحص يومي بشأن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل أكبر رقم فحوصات يومي بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ بداية الجائحة، وذلك بفحص 53214 حالة، وذلك عبر تقنية«البلمرة الجزئية».

وأضافت الوزارة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن الفيروس، أن عدد الفحوصات الإجمالي بلغ الخلفية عدد الفحوصات الإجمالي 1727000، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمسح والتقصي لمكافحة «كوفيد -19».

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 197608، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 137669، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1752 حالة، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة، و4909 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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