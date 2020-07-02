توضيحات هامة من إدارة المرور بشأن تجديد رخصة القيادة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أمس الأول، عن إجمالي الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة، موضحة أنَّ الرسوم تقدر بـ40 ريالًا للسنة الواحدة.

وكشفت إدارة المرور، خلال ردّها على سؤال أحد المستخدمين عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» حول أسعار تجديد رخصة القيادة مع القيمة المضافة، أنه رسوم التجديد للسنة الواحدة تقدر بـ 40 ريالًا، كما حددت شروط وإجراءات تجديد استمارة السيارة.

تجديد استمارة السيارة

وفي وقت سابق، كشفت إدارة المرور، عن السماح بتجديد رخصة القيادة إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط الكشف الطبي للنظر.

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزمها شروط ضرورية تتمثل في:

أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

التأكد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وحددت الإدارة العامة للمرور، طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة على رخصة القيادة وطرق السداد وذلك بخطوات بسيطة من خلال موقع أبشر, عبر رقم الحدود أو رقم الوثيقة.

ووفقًا لإرشادات إدارة المرور، عبر حسابها على موقع تويتر,يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية على رخصة القيادة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

الذهاب إلى قائمة «أفراد» في الصفحة الرئيسية أولًا.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.

إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية.

سيتم عرض تفاصيل المخالفة المرورية وآلية السداد، إما عن طريق رابط إلكترونيّ أو عبر المنفذ الحدوديّ.

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الاعتراض على المخالفات المرورية

وأعلنت إدارة المرور, في مطلع فبرايرالماضي, إتاحة خدمة «الاعتراض على المخالفات المرورية» على رخصة القيادة عبر تطبيق «أبشر» للأجهزة الذكية.

كما أوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر»، أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي, يتم عن طريق الخطوات التالي:

الدخول أولًا لحساب المستخدم في موقع أبشر.

يتم اختيار «خدماتي» ثم «المرور».

اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وتمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر تطبيق أبشر، من الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة آليًّا بنظام ساهر، وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين, حسب الاشتراطات التالية:

يجب أن يكون المعترض مسجَّلًا ومفعّلًا في بوابة وزارة الداخلية.

يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة والمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسة في المدن للإدارة العامة للمرور.

يتوجب السداد بعد الاعتراض,وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

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