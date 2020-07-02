شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
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