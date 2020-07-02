شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 3,383 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و4,909 متعافي والان نبدء بالتفاصيل

• المملكة من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3,383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 4,909 حالة ، ووفاة 54 ، مؤكدة أن نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.

وأوضحت أن من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ٥٠ شخصاً، ومراعاة المساحة. من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: (الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس).