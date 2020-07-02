محمد بن مسعود - الدمام - توفي والد أحمد إبراهيم المبرز، مدير الخدمات الإرشادية بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض. "الخليج 365" تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وللتواصل وتقديم العزاء: جوال الزميل أحمد "0503494899". 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 05:03 PM Advertisements وفاة الشيخ "إبراهيم المبرز" وفاة الشيخ "إبراهيم المبرز" توفي والد أحمد إبراهيم المبرز، مدير الخدمات الإرشادية بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض. "الخليج 365" تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وللتواصل وتقديم العزاء: جوال الزميل أحمد "0503494899". الكلمات المفتاحية ، وفاة الشيخ "إبراهيم المبرز" ،

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